E' stato operato con successo al ginocchio sinistro il difensore dell'Atletico Madrid, in prestito all'Inter, Sime Vrsaljko. Il laterale croato è stato accompagnato dal medico sociale dei colchoneros Villalòn in Belgio e dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi. Dopo la decisione di andare sotto i ferri, Vrsaljko è stato escluso dalla lista dei giocatori eleggibili per il campionato dall'Inter.