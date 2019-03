#Inter, a Wanda Nara il premio Socrate: 'Dirò sempre quel che penso e Mauro mi difende, anche se non siamo sempre d'accordo...' pic.twitter.com/RGLKfgzFoJ — calciomercato.com (@cmdotcom) 13 marzo 2019

riceve il premio Socrate per la libertà di parola. La moglie e agente diinterviene dal palco all'Albergo Rosa Grand in piazza Fontana a Milano dribblando ogni polemica relativa alla situazione tra l’attaccante e l’: "​So che il mondo del calcio è difficile, ma io continuerò sempre a dire quello che pensò e ringrazio mio marito che mi difende e mi rispetta anche se a volte la pensa diversamente da me".