"Gabigol rientrerà, ma ho fatto sapere ai suoi agenti che per i prossimi sei mesi non avrà spazio in rosa, troveremo la soluzione migliore insieme a lui". È stato chiaro ieri Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel commentare le tante voci sul futuro di Gabigol. Parole che chiudono le porte a una possibile permanenza nella squadra di Luciano Spalletti e riaprono il dibattito su quale sarà il prossimo club ad accogliere il classe '96.



LE CIFRE - Negli ultimi mesi sono arrivati diversi sondaggi nella sede di corso Vittorio Emanuele, su tutti dal Flamengo. Difficilmente, però il futuro di Gabigol sarà ancora in Brasile, visto che l'Inter vorrebbe monetizzare e al momento nessun club del Paese sudamericano sarebbe pronto a chiudere l'operazione a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. L'ex Santon è ancora a bilancio per circa 20 milioni di euro e percepisce quasi tre milioni di ingaggio.



CONTATTI COL WEST HAM - Per questi motivi è sempre più probabile che il futuro di Gabigol sia ancora in Europa e, in particolare, in Premier League. Il West Ham è al momento il club più interessato e, come riporta Sky Sport, ci sono anche già stati dei contatti tra gli Hammers e i nerazzurri. Ancora qualche settimana e poi si capirà se sarà l'Inghilterra ad accoglierlo, ma una cosa è certa: Gabigol non farà parte di questa Inter.