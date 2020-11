Marc Wilmots, ex commissario tecnico del Belgio, parla a Fanpage.it di Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter: “In molti lo criticavano per la sua mancanza di concretezza, ma io dicevo a tutti di dargli tempo. Ed ecco che oggi è diventato il miglior centravanti del mondo insieme a Lewandowski. Chi non ne riconosce le qualità è cieco! Si tratta di un ragazzo che non vuole mai smettere d'imparare. Basta guardare come guadagna sempre la posizione rispetto al difensore mettendo il corpo e girandosi sul piede perno per abilitare il suo sinistro per capire a che livello sia arrivato”.



ANCORA SU LUKAKU - “Non mi sorprende. Conte già ne era rimasto affascinato durante Italia-Belgio ad Euro 2016. Parliamo inoltre di un allenatore capace di ottenere il meglio dai propri centravanti. Basta vedere quel che ha fatto con Pellé nella nazionale italiana. E potendo lavorare con Romelu nel quotidiano era logico che ottenesse ottimi risultati. Gli attaccanti vanno messi in condizione di rendere al meglio, e lo stesso è accaduto per Mertens a Napoli”.