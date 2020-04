L'Inter e Ashley Young ancora insieme. L'esterno inglese, arrivato nel mercato di gennaio dal Manchester United, autore di un gol in campionato e inseritosi subito alla perfezione nei meccanismi di Conte, resterà per un'altra stagione in nerazzurro. Il club interista, infatti, ha deciso di esercitare l'opzione per prolungare il contratto di un anno.



INGAGGIO - Terzo inglese nella storia dell'Inter, classe '85, Young aveva fatto intendere le sue intenzioni nelle scorse settimane, voglioso di continuare in nerazzurro. E così sarà, con l'ex United, Aston Villa e Watford che proseguirà la sua avventura italiana, con lo stesso ingaggio di prima (3 milioni di euro a stagione) e un anno in più sul contratto.