Il suo impatto all'Inter è stato subito determinante. Young può risultare un elemento prezioso per Antonio Conte e la Gazzetta dello Sport evidenzia come l'ex United si sia immediatamente calato nella nuova realtà.



“La prima a San Siro contro il Cagliari è servita per rompere il ghiaccio col nuovo mondo, per pennellare un assist sulla testa di Lautaro e conquistare i primi meritatissimi applausi del suo nuovo pubblico. Young tanto “giovane” non lo è più, eppure garantisce una ancora spinta costante e grande attenzione. E quella qualità negli ultimi 25 metri che può far saltare il banco. Se c’è una cosa che rende felice una allenatore da 3-5-2 è riuscire a costruire su una fascia per poi chiudere con la battuta a rete del quinto dall’altra parte. Con Young diventa più facile: il piede è sempre quello da attaccante esterno, l’applicazione invece si è evoluta. Ora è da giocatore totale, di chi vuole aggiungere la vittoria nel derby nella lunga lista di successo”.