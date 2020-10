L'Inter recupera qualche certezza. Antonio Conte riabbraccia infatti Ashley Young, che torna ad allenarsi ad Appiano Gentile, in seguito allo stop a causa della positività al Coronavirus. L'ex esterno del Manchester United ha infatti svolto sedute di lavoro individuali, dopo essere risultato negativo al tampone, e sarà forse disponibile martedì sera in Champions contro lo Shakhtar Donetsk



NIENTE GENOA, OBIETTIVO CHAMPIONS - Secondo Gazzetta.it, l'inglese non sarà a disposizione per la trasferta di domani pomeriggio a Genova contro il Genoa, ma dovrebbe tornare convocabile entro martedì, anche se prima dovrà svolgere una visita di idoneità. Un'alternativa in più sulle fasce per i nerazzurri.