Presente in Argentina per partecipare alla partita celebrativa organizzata dal Talleres per Javier Zanetti, l’ex attaccante dell’Inter, Ivan Zamorano, intervistato da Olé, parla del suo forte legame con il vicepresidente nerazzurro.



“Pupi mi ha dato la grande responsabilità di essere il padrino di sua figlia, quindi abbiamo molto più di un legame di colleghi o amici, è qualcosa di familiare. Javier è una persona che mi ha segnato nella vita ed è un amico di ieri, oggi e sempre”.