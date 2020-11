Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, rivela a Tuttosport un aneddoto su Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter: "Quando nel gennaio 1999 arrivò in prestito dall’Inter, dissi al Chino: 'Ogni gol che fai, ti regalo un orologio d’epoca della mia collezione'. Alla fine ci salvammo grazie alle sue reti. Mi costò una fortuna".