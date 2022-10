Nel prepartita di Barcellona-Inter di Champions League anche il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato a Prime Video.



SOFFERENZA 2010 - "Ricordo una grande sofferenza su questo campo nel 2010, ma alla fine arrivammo in finale. In quella serata la chiave fu lo spirito dimostrato sul campo. Non era facile perché c'era un grande Barcellona".



ETO'O E JULIO CESAR - "Di quella partita ricordo due momenti: uno in cui Eto'o difendeva davanti a me e io gli dicevo che mancava poco quando invece mancava ancora un tempo; l'altro è la parata di Julio Cesar su Messi, gesto decisivo per la qualificazione anche se mancavano ancora 70 minuti"



STESSO SPIRITO - "Stasera serve lo stesso spirito, non puoi solo aspettare ma fare anche la partita e approfittare degli spazi che lascerà il Barça".



CALHANOGLU - "Le parole di Calhanoglu sulla ritrovata solidità? Ha capito anche lui che proprio nei momenti di sofferenza si dimostra il gruppo. E questo tutta la squadra l'ha dimostrato nel match di andata".