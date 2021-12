Javier, vicepresidente dell’parla a Marca in vista della sfida contro il: “Quando mi sono ritirato volevo ampliare la mia visione del club, andando oltre l'apportto strettamente sportivo. Ho studiato molto, partendo da zero. Mi piace restituire alla gente quello di cui ha bisogno. Lo faccio da vent'anni con la Fondazione Pupi e volevo farlo con l'Inter perché è parte del suo Dna, per me è importante come vincere una partita o una Coppa”.“C'è sempre stato grande rispetto tra questi due club. Abbiamo rapporti da anni e mi fa sempre piacere vedere Butragueno. Affrontare il Real in casa è difficile perché sa giocare certe partite. Giocheremo senza pressione perché siamo entrambe qualificate. Noi stiamo bene, sarà una gara alla pari. L'Inter ha una sua identità e giocatori di qualità che vogliono dimostrare di essere tali a Madrid”.. Milan e Inter devono essere protagoniste, fa bene al calcio italiano. In campionato c'è un'idea di gioco chiara, la dimostrazione è la vittoria dell'Italia all'Europeo. La Serie A era impressionante quando io giocavo, volevano venire tutti. E' il più difficile da vincere. Va a momenti, adesso è quello della Premier, così come il calcio spagnolo ha avuto il suo. Io al Real? Sono stato vicino e ho già detto che mi sono sentito onorato dell'interesse. Ma tutti sanno la mia storia, casa mia è l'Inter e quindi decisi di restare. Non volevo andarmene senza lasciare un segno. Ero il capitano e avevo una grande responsabilità”.“Una notte da sogno, fantastica, una delle migliori in carriera perché è rimasta nella storia del club: alza una Champions che mancava da 45 anni".