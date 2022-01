Interpellato dal portale argentino Pagina 12, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è soffermato sul momento di forma di Lautaro Martinez: "Sono molto contento del momento che sta vivendo Lautaro perché quando lo abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull'immediato, ma su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni. Sono felice per quello che sta facendo in Nazionale".