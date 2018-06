Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla dagli studi di Tiki Taka dell'Argentina, fermata dall'Islanda sull1-1: "Diciamo che l'Argentina non è contenta perché nessuno si aspettava questa prima partita, soprattutto per la prestazione e al di là del rigore sbagliato di Lionel Messi. Ho visto una Nazionale spenta, senza idee e senz'anima, e questo mi preoccupa per le gare che verranno. In difesa l'unico ad avere continuità è stato Nicolas Otamendi, mentre Tagliafico era alla seconda gara forse. La squadra è stata nel complesso lenta e prevedibile. Icardi? Meritava di essere tra i convocati, ma Jorge Sampaoli ha fatto altre scelte portando Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, scelte che vanno rispettate".



SU PERISIC - "All'inizio è stato determinante, poi ha avuto un periodo di flessione come tutta la squadra, ma alla fine si è ripreso. Stasera ha fatto un'ottima partita, lui è uno che fa la differenza"