Una delegazione dell'Inter guidata da Javier Zanetti è andata a Mersin per una serie di attività per consolidare la presenza del brand in Turchia. A due anni dall'apertura, le Academy nerazzurre sul territorio contano circa 2000 giovani calciatori.



Il vicepresidente argentino ha dichiarato: "È un'emozione vivere in prima persona la grande passione che i tifosi turchi e in particolare i bambini e i ragazzi hanno nei confronti dell'Inter. Proprio per rispondere a questo grande entusiasmo, abbiamo deciso di aprire il primo Inter Club nella nazione".