Nella puntata di 'Muschio Selvaggio' della quale è protagonista, il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato anche del ritiro della maglia numero 4 da parte dell'Inter: "Il ritiro di un numero di maglia è un bellissimo riconoscimento a chi ha dedicato la propria carriera a un unico club. E io ringrazio l'Inter per averlo fatto con me. Ho sempre detto che questa maglia la potrebbe utilizzare uno dei miei figli, qualora dovesse riuscire ad arrivare in Serie A: in quel caso che lo potremmo permettere (ride, ndr)".