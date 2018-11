Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: "Le scelte di Pochettino un po' mi hanno sorpreso, ma lo conosco e chi ha messo in campo ci renderà la vita difficile. Oggi per noi è una prova importante, loro vorranno partire forte, ma ci lasceranno spazi e allora dovremo essere intelligenti".



SU MAROTTA - "È un dirigente di grande esperienza e competenza, che si integrerà a un gruppo che sta già facendo un ottimo lavoro. Siamo consapevoli che per competere con le grandi d'Europa ci manca qualcosa, Marotta ci darà una grande mano".