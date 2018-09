Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: "Questi ragazzi hanno voluto tornare in Champions League e l'hanno dimostrato fino all'ultimo secondo della gara con la Lazio. Ora ci siamo, dobbiamo fare una grande partita in una competizione che dà emozioni come questa. Partire con un avversario così è l'ideale, soprattutto per l'inizio in campionato. È la partita ideale per dimostrare che questa squadra ci deve credere, è una gara importantissima e spero che possa dare grandi risposte. Tornare in Champions è quello che volevamo e adesso dobbiamo giocare".