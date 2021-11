Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a Radio Deejay e ricorda uno dei suoi primi derby con i nerazzurri: "​San Siro? Un po' di commozione mi verrà, era casa mia. La prima volta che ci giocai fu contro il Vicenza: due giorni prima sono andato coi miei a fare un giro per vederlo. In quella partita c'era gente, vincemmo con gol di Roberto Carlos. Il primo derby fu 1-1 ma ho un ricordo: mancavano 5 minuti, entrai in area e feci un dribbling su Franco Baresi. Caddi e dissi "rigore", lui mi prese e mi disse "alzati bambino".