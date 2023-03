Alexis Sanchez aveva criticato la scelta dell’Inter di non puntare su di lui. La risposta è arrivata da Javier Zanetti: "Non credo sia stato un errore farlo andare via, quando uno decide di andarsene entrambe le parti sono d'accordo. Quando ha avuto l'opportunità di giocare, Alexis ha fatto sempre bene con l'Inter: è stato importante nella vittoria del campionato e per la conquista della Supercoppa italiana. Al Marsiglia sta confermando di essere un grande giocatore. All'Inter si è comportato sempre molto bene ed è sempre stato utile”, riporta Radio Coperativa.