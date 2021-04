Intervenuto sul canale Twitch 2010misterchip, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha dichiarato: "Non so se sono stato un bravo capitano, sicuramente ho dato l'esempio. Non con le parole, ma col lavoro e i comportamenti. Quando uno si ritira l'importante, oltre ai trofei, è aver ottenuto il rispetto dei compagni, degli avversari e dei tifosi".



SU MOURINHO - "Aveva una grande empatia, ti convince a fare le cose per quello che ti dimostra. Ha migliorato tanto l'Inter, ricordo che il primo anno - dopo aver vinto lo scudetto ed essere usciti in Champions con il Manchster - in una notte triste disse a Moratti che l'anno dopo avremmo vinto comprando 5 giocatori. L'addio dopo la Champions? Non lo sapevamo. C'era il dubbio, ma la conferma arrivo dopo Madrid".



LO SCUDETTO - "Serve l'ultimo sforzo. Sono contento per il lavoro degli ultimi due anni, Conte sta facendo qualcosa di straordinario. I giocatori sono cresciuti molto, è stato un anno difficile per tutti per la pandemia, ma con grande sforzo. Non era facile, è un campionato complicato ed equilibrato".