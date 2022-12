Javier Zanetti parla a ESPN: "Enzo Fernandez e Julian Alvarez? Avevo capito che avrebbero fatto strada. Sono quei giocatori dal futuro luminoso. Con noi è successo con Lautaro: lo abbiamo preso a 21 anni, ora ne ha 25. In questi 4 anni è cresciuto tantissimo. Quando compri un giovane, non devi guardare necessariamente quello che ti può dare nell'immediato, ma ciò che ti può dare in 4-5 anni. Di loro mi ha colpito la loro personalità, visto che sono entrati in campo in un momento difficile per l'Argentina e sono diventati protagonisti con personalità, che è fondamentale. Erano dei nomi che sicuramente avevamo sul nostro taccuino, ma le condizioni economiche non ci hanno permesso di realizzare gli acquisti".