Javier Zanetti, presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella serata dei 20 anni del suo ristorante, El Gaucho. Tanti i temi toccati, tra cui la stracittadina: "Un’ottima Inter, che ha affrontato il derby nel migliore dei modi. Ormai siamo già a mercoledì e il focus è sulla partita di lunedì, che sarà complicata e difficile".



SAMP - "Contro Stankovic, contro Deki ci sarà un grande abbraccio perché abbiamo visto dei momenti fantastici insieme".



CHAMPIONS - "Porto? È un appuntamento per noi molto importante, ma la squadra sta bene".



LAUTARO - "Sono felicissimo del percorso che sta facendo da quando è arrivato con noi. La visione è stata quella giusta, pensavamo potesse crescere in questa maniera e dopo la vittoria ai Mondiali con l’Argentina si sta dimostrando sui suoi livelli".



SKRINIAR - "Abbiamo fatto un’offerta importante per le nostre possibilità, il giocatore l’ha valutata e ha deciso di non rinnovare. Ora fino a giugno dobbiamo metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. La risposta della curva? C’è stata coesione tra tutti, pensiamo al bene dell’Inter e a come mettere un giocatore nelle condizioni migliori".