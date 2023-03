Javier Zanetti fa il punto della situazione in casa Inter. Il vicepresidente nerazzurro ha dichiarato prima della cena di beneficenza per la sua Fondazione Pupi: "La squadra ha dato la risposta che aspettavamo dopo la sconfitta di Bologna, interpretando la partita col Lecce nel migliore dei modi e ora siamo secondi da soli in classifica. Primi in casa e settimi in trasferta? Abbiamo perso dei punti, ci manca continuità e stiamo cercando di migliorare, l'unico modo per risolvere i problemi è lavorare".







IN CHAMPIONS LEAGUE - "Settimana prossima contro il Porto servirà un'Inter molto concentrata e determinata in uno stadio molto caldo contro una squadra che ci può mettere in difficoltà, prepareremo al meglio questa partita. Ma la trasferta di venerdì sera a La Spezia è ancora più importante per arrivare bene alla sfida col Porto. Il possibile euro-derby col Milan ai quarti di finale? Prima pensiamo al Porto e poi vediamo, se il destino è questo saremo pronti. Passare il turno sarebbe importante, un'ulteriore crescita".



LAUTARO CAPITANO - "Sono felicissimo per il suo percorso di crescita che sta facendo con noi, sta dimostrando maturità in campo e fuori".