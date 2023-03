Intervenuto all'evento di presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato del particolare momento di difficoltà che sta vivendo la squadra. L'ex capitano si è schierato al fianco di Simone Inzaghi, ultimamente bersagliato dalla critica e non solo. Anche l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, nei giorni scorsi aveva voluto scaricare molta responsabilità verso allenatore e gruppo squadra. Diverso, invece, il pensiero di Zanetti, che tra i colpevoli ha inserito anche la società.“Siamo consapevoli di aver lasciato per strada dei punti che magari non avremmo dovuto lasciare, ma il campo dice questo. Quando ci sono difficoltà non bisogna cercare colpevoli ma soluzioni.. Perché capitano questi inciampi? Magari avessi la risposta, ma sicuramente si lavora per migliorare. Potevamo chiudere alcune partite e invece ci hanno raggiunto. Ma è un percorso e dobbiamo guardare avanti. Le difficoltà si superano insieme e domenica abbiamo una partita contro il Lecce da cui ci aspettiamo una grande risposta”.“Ho avuto la fortuna di giocare con Pagliuca ed è stato uno degli esempi da seguire quando sono arrivato giovanissimo in Italia. È stato uno dei portieri più forti nella storia dell’Inter”.È affidabile e positivo, trasmette tutto questo e sta facendo molto bene. Adesso il calcio è cambiato, i portieri devono anche essere forti dal punto di vista tecnico perché gli si chiede di giocare anche con i piedi”.“Se è pronto per la fascia? Sta dimostrando grande senso di appartenenza da quando è arrivato all’Inter. È molto importante e cerca di trasmetterlo in campo e fuori”.“Sta migliorando tantissimo, ha avuti un infortunio molto grave che lo ha tenuto fuori tantissimo tempo e per uno con la sua stazza non è semplice recuperare. Però nelle ultime settimane si sta vedendo un Lukaku molto più positivo”.“Siamo molto fiduciosi perché nella prima partita abbiamo dimostrato di affrontare la sfida con grande personalità. Il ritorno non sarà semplice perché il Porto farà la sua partita, ma ci faremo trovare pronti”.