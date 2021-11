(o col bosniaco non in perfetta forma come nel derby)I numeri sottolineano come la presenza di una prima punta fisica come l'ex-Roma aiutano e non poco l'uscita palla al piede dal basso dalla difesa e a cui si aggiunge anche la sua abilità innata di trasformarsi, virtualmente, addirittura in una sorta di regista avanzato.che portano in piccolo a Marcus Thuram e più in grande a Duvanche avrebbe potuto cambiare gli equilibri dell'attacco nerazzurro, ma anche gli scenari dell'odierna Serie A.L'attaccante dell'Atalanta sta vivendo una stagione magica da 7 gol e 3 assist in 10 gare, maL'Inter, lo hanno confermato più volte da Bergamo, aveva fatto sul serio per Duvan Zapata con l'attaccante che era anche estremamente lusingato dalla possibilità di vesitre il nerazzurro milanese. La famiglia percassi alla fine ebbe la meglio con la sua resistenza e oggi l'Inter si trova, in vista di gennaio, conAd oggi gli attaccanti a disposizione disono 5 convirtualmente intoccabile. Per far spazio ad un possibile acquisto partirà sicuramente, protagonista dell'espulsione che ha generato più di una polemica in Primavera, e alla ricerca di spazi e minutaggi che Inzaghi non può concedergli. L'idea diè quella di concedere un prestito secco o di 18 mesi, ma non in Italia, bensì all'estero dove la maturazione può arrivare più in fretta. La sola partenza dell'ex Primavera ovviamente non basterà e per questo. Il cileno, nonostante un ruolo marginale è oggi il secondo giocatore più pagato della rosa e ha tanti club interessati a lui in Liga e Premier.Un suo addio, anche soltanto liberando lo spazio salariale darebbe all'Inter la chance di poter affondare il colpo per una prima punta tipica più simile a Dzeko., e perfino lo stesso, tornato da poco a disposizione del Borussia Monchengladbach, sono i nomi che l'Inter non ha mai smesso di seguire e che rientrerebbero nel profilo ideal più di Raspadori.