Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha espresso la propria opinione su Dybala e su Juve-Inter di domani sera.



“Dybala in marcatura su Brozovic? C’è una mentalità che secondo me dobbiamo cambiare. Tatticamente siamo abituati a pensare di mettere Paulo Dybala in marcatura su Marcelo Brozovic, ma il discorso è anche pensare, io Massimiliano Allegri, di schierare una formazione ultra-offensiva per cercare di far male all’Inter. Sono gli altri che si devono preoccupare di difendere su Dybala. Pensiamo sempre ad andare a tappare gli altri, mettiamo invece la squadra in campo per far sì che siano gli altri a preoccuparsi di noi invece”.