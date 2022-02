Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, elogia Samir Handanovic, spesso criticato, ma a suo modo di vedere ancora decisivo.



"Una vecchia regola del nostro mondo vuole che spesso, quando si è da tanto in un club, si ricevano critiche, mentre ai nuovi arrivati vengono abbonate tante cose. Handanovic avrà fatto i suoi errori, ma nel nostro ruolo succede a tutti e lui resta un grande esempio in tutto. E poi ha le spalle larghe. Col passare degli anni si guadagna in esperienza e posizionamento, ma si perde qualcosa in termini di riflessi e reattività. E' normale quindi che l'Inter abbia iniziato a pianificare con il colpo Onana a zero. Vedremo se Samir rinnoverà e come si ambienterà Andre al nostro calcio. Sarà bravo e veloce come Maignan? Resta il fatto che l'Inter sta crescendo per gradi e per essere protagonista anche in Europa servono due titolari pure in porta".