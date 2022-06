Dal proprio canale YouTube, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, esprime la propria opinione in merito a quello che potrebbe essere il futuro attacco dei nerazzurri.



"Nelle squadre ci vuole equilibrio, il calcio è uno sport di squadra: se vuoi far giocare tre top insieme, l'allenatore deve dare equilibrio. E' più difficile organizzare una squadra in fase difensiva che in quella offensiva. Con questo tridente cosa fa l'allenatore? Cambia sistema e toglie un difensore oppure rinuncia un centrocampista? E' una scelta che farà Inzaghi. E allora il caso è questo: se continua con il suo sistema, l'alternanza di questi tre diventa devastante, più chi resterà tra Dzeko e Correa. Ricordatevi che Conte voleva portare Dzeko con Lautaro e Dzeko. Quindi sarà Inzaghi a saper cosa fare e con chi iniziare la partita".