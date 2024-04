Inter, Zhang alla squadra: 'Sarà una vittoria bellissima. Godetevi il derby: se non succede domani, succederà presto'

Cresce l’attesa per il derby della Madonnina tra, in programma domani sera a San Siro, gara valida per la 33esima giornata. Una stracittadina mai banale e che questa volta può assumere contorni ancor più unici, con i nerazzurri che potrebbero festeggiare lo Scudetto e la seconda stella proprio in casa dei rivali storici.Alla viglia del match, il presidenteha voluto parlare in videoconferenza alla squadra, al mistere al suo staff,, al direttore sportivoe al suo vice"Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto".

Queste le parole alla squadre, riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il numero uno del club nerazzurro ha poi aggiunto:"Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima. Per tutti e in particolare per quelli che non l'hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succede nel derby mantenete alti i valori dell'Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario".