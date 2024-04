Inter, Zhang e il prestito con Oaktree: 30 giorni alla scadenza, passi avanti col fondo Pimco. Ecco chi sono

Il conto alla rovescia in casaè ufficialmente iniziato.ultimo giorno disponibile pere per il gruppoper restituire al fondo d'invstimentoil prestito da 275 milioni di euro ottenuto 3 anni fa e a cui aggiungere interessi maturati al tasso superiore all'11%. Un totale di oltre 380 milioni che il patron nerazzurro si prepara a restituire attraverso un nuovo rifinanziamento con un

Zhang ha lavorato e sta lavorando duramente in Cina per cercare una soluzione alla problematica dellanerazzurro, le cui azioni sono state date in pegno ad Oaktree. Sfumati i contatti con lo stesso fondo americano per il prolungamento, con nuove condizioni, dell'attuale accordo, il rampollo di casa Suning si è affidato a diversi advisor internazionali per trovare un nuovo prestito.Come sottolineato dal Sole 24 Ore e da Carlo Festa negli ultimi mesi Zhang aveva avuto diverse discussioni con i fondi(che da tempo sta cercando investimenti nel calcio). Tuttavia il fondo che più si sta avvicinando alla conclusione èSicuramente la cifra coprirà il debito con Oaktree e garantirà la gestione del club, ma avrà anche tassi di interesse più alti di quelli concordati finora.

con la prima sede aperta nel 1971 in California. Da allora investe costantemente nel mercato delle obbligazioni.Monaco, Londra e Zurigo e da tempo si dedica anche alla gestione long-term delle passività (il caso più vicino a quello di Suning con l'Inter). Il fondo Pimco. Ad oggi è fra le realtà leader degli engagement ESG in ambito obbligazionario.