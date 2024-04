Inter, Zhang: 'Anche l'anno prossimo punteremo al massimo. Ecco perché ho chiamato Moratti'

Non accenna a scemare la festa in casa Inter. I nerazzurri hanno conquistato il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, ampliando ancor di più la bacheca del presidente Zhang, ormai vicino ai patron interisti più vincenti di sempre. Di questo, e altro, ha parlato in un'intervista a un opinionista cinese. Ecco le sue parole.“Inizialmentema poi alcune parole dimi hanno spinto in questa posizione. Durante i miei studiPuoi percepire questa cultura solo attraverso gli occhi dei tifosi, dagli stadi, puoi sentire la cultura di questa terra e capire che la cultura sportiva americana è diversa da quella europea. Qui è veramente unanel cuore di ogni persona".

forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell'Inter.Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi"."Obiettivi per la prossima stagione? Ogni stagione l'obiettivo è, ogni trofeo ha il suo significato. Molti tifosi dicono di abbandonare certe competizioni, ma questo non è realistico,Stabiliremo gli obiettivi a seconda delle circostanze specifiche.Al momento, la direzione del lavoro è questa, e