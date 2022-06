è tornato all'In attesa del comunicato ufficiale, il presidente nerazzurroannuncia il ritorno dell'attaccante belga dal Chelsea con un video girato sulla terrazza della sede nerazzurra e pubblicato sui social del club: "Guardate chi ho qua. Il big boss è tornato. Come un dejà vu. Sembra veramente ieri". "Sono tornato, ragazzi! Sono molto felice. Grazie per la fiducia. Ti ricordi tre anni fa qui? Da non crederci", risponde Big Rom. ""Segneremo molti gol a San Siro?" chiede Zhang, Lukaku risponde: "Sono qui per questo. E' una promessa? Io mantengo le promesse".