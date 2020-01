Steven Zhang salvo sorprese non sarà in tribuna per assistere al big match contro l'Atalanta perchè impegnato in un viaggio di lavoro in Cina. Il presidente dell'Inter tornerà in Europa tra una settimana quando dovrà presenziare ad un summit dell'Eca.



NUOVO SPONSOR - Il viaggio in patria di Zhang non è però del tutto privo di "interessi nerazzurri". Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nel soggiorno cinese ci sono stati nuovi contatti per capire come sostituire la Pirelli come main sponsor tra un anno e mezzo quando scadra il contratto. Il gruppo Evergrande è assai interessato