L'Inter dà fiducia a Simone Inzaghi e lavora per uscire dalla crisi di risultati in campo. La situazione non è migliore a livello societario, dove la proprietà deve ancora fare i conti con una complicata situazione finanziaria. Dopo aver incontrato i consulenti della banca Goldman Sachs, il presidente Steven Zhang è sempre la ricerca di un nuovo socio che alleggerisca l'impegno di Suning e aiuti a rientrare dal prestito da 275 milioni di euro ricevuto dal fondo statunitense Oaktree.



FUTURO - Il club nerazzurro non può escludere l'ipotesi di una cessione definitiva. In questo senso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'offerta giusta (superiore a un miliardo di euro) potrebbe arrivare più dagli USA che dal mondo arabo.