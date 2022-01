Era atteso in Italia tra oggi e domani, le tempistiche sono state rispettate., atterrato a mezzogiorno a Malpensa facendo così ritorno nel capoluogo lombardo dopo sei mesi di assenza. Il presidente dell'mancava infatti dalla festa scudetto del 23 maggio, ora riprenderà il filo proprio da San Siro: domenica sera sarà in tribuna per la sfida di campionato con lae lo stesso farà mercoledì per la Supercoppa Italiana contro la. Nessuna quarantena per lui poiché in Italia per lavoro, come previsto dalle norme internazionali, e questo permetterà di mettersi subito al lavoro sui vari fronti.- Tante infatti le missioni che attendono Zhang, al di là della semplice vicinanza alla squadra di Inzaghi prima in classifica. Tra i temi ci sarà il progetto del, ma a tenere principalmente banco è il temache coinvolgono tanto la dirigenza (in arrivo la firma per altri due anni per) quanto i giocatori, concome priorità assoluta edietro di lui. E poi il mercato, conin arrivo evicino si definiscono le strategie per altri colpi a lungo termine:, ma anchee la suggestione, con l'agente dell'attaccante del River Plate a Milano in questo giorni. Spazio anche per i possibili rinforzi a breve-medio termine:, i nerazzurri ragionano su un vice-Perisic per questa finestra di mercato invernale. Sullo sfondo anche la questione legata al, passando da Goldman Sachs a Rothschild con un unico nuovo bond da circa 410 milioni di euro con scadenza quinquennale nel 2027.