Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha raggiunto da pochi minuti la sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione. A bordo della sua Abarth personalizzata coi colori nerazzurri, il numero uno del club ha fatto il suo ingresso nei parcheggio sotterranei e da oggi inizia ufficialmente un periodo che sarà denso di impegni e di appuntamenti per pianificare il futuro prossimo.



L'AGENDA - Sul fronte societario, con l'attesa per il prestito da 250 milioni di euro per far fronte alla gestione della società per i mesi a venire e la possibilità dell'ingresso di un socio di minoranza che possa immettere nuova liquidità e dare una mano a Suning. Sul fronte sportivo, con l'incontro con Antonio Conte per definire le strategie di mercato in vista della prossima estate, la questione dei rinnovi di contratto dei vari De Vrij, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez tra gli altri e il futuro stesso del tecnico salentino.