Zhang: è corsa contro il tempo per tenersi l'Inter

un' ora fa

Steven Zhang sta combattendo la battaglia più importante degli ultimi anni da presidente nerazzurro e no, non è la vittoria dello scudetto, bensì quella con Oaktree per tenersi l'Inter. La scadenza del prestito è fissata al 20 maggio e la deadline si avvicina inesorabilmente senza che sia stato trovato un accordo in un senso o nell'altro.



PRESTITO PONTE - Come riportato dal Corriere dello Sport e dal Sole 24 Ore, l'opzione più probabile oggi è di un prestito ponte da parte di un finanziatore inglese a tassi di interesse alti (Ares, Sixth Street Partners e Hayfin Capital Management i nomi) con lo scopo però di arrivare con più margini di manovra ad una cessione finale che risulti vantaggiosa per le sue casse.