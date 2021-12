Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, si trova in America, ma per questioni strettamente private e non per trattare la cessione del club nerazzurro. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Zhang è già da qualche giorno negli Stati Uniti. È stato in California, nelle ultime ore si è spostato, presto raggiungerà l’Europa. I motivi del blitz americano sono strettamente privati (Steven ha studiato negli States), nulla hanno a che vedere con discorsi legati all’Inter. E ancor meno al futuro del club, che ora vive un periodo certamente più stabile, riflesso condizionato della situazione economicamente migliore anche del gruppo Suning”.