Al rientro in Italia, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, non ha perso tempo e ha immediatamente incontrato i due amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La nuova Inter è pronta a nascere sempre nel segno di Steven Zhang. Mentre i nerazzurri a Dusseldorf si preparano per la semifinale di Europa League e l’assalto allo Shakhtar Donestk, il presidente è sbarcato a Milano e ha ripreso confidenza con il mondo nerazzurro: il suo obiettivo adesso è solo uno, stare vicino a Conte e alla squadra in questo momento così importante. Zhang junior è atterrato mercoledì sera a Linate e ieri pomeriggio ha incontrato gli a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Arrivato in sede poco prima delle 14.30 al volante della sua Fiat 500 Abarth personalizzata con i colori nerazzurri, mascherina nera a coprire naso e bocca, il più giovane presidente della storia dell’Inter si è seduto attorno al tavolo con i due dirigenti, con i quali metterà a punto le strategie del futuro immediato del club”.