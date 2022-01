Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, arriverà in Italia tra dieci giorni. E quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Non sarà un gennaio "banale" quello appena iniziato per Steven Zhang. Il numero uno di Suning, attualmente a Los Angeles dove hanno casa la mamma e la sorella, è atteso in Italia tra una decina di giorni. In teoria dovrebbe/avrebbe dovuto assistere dal vivo alla finale di Supercoppa Italiana tra i nerazzurri e la Juventus del 12, ma la sua agenda è in costante evoluzione. Persone a lui vicine fanno sapere che, dopo aver fatto tappa negli States, non rientrerà in Cina (dove lo attende la quarantena) senza fermarsi in Italia. Perché all'Inter è sempre legato sentimentalmente. Più come un tifoso che come un presidente. Se dipendesse dalla passione, certi "movimenti" che vengono fatti per suo conto, o comunque con il suo via libera, non ci sarebbero, ma la situazione di Suning (nonostante sia in miglioramento), impone determinate riflessioni su asset non strategici. Soprattutto in presenza di offerte vantaggiose dal mercato”.