Stevan Zhang non è tornato in Italia e difficilmente lo farà entro fine anno, ma sta comunque lavorando a distanza a 4 rinnovi contrattuali fondamentali per mandare avanti il progetto dell'Inter. Sono i rinnovi della dirigenza composta dagli ad Antonello e Marotta e dai ds Ausilio e Baccin, tutti in scadenza a fine anno, ma per cui è già stata anticipata l'intenzione di mettere nero su bianco l'accordo entro fine anno.