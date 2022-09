Suning non vuole mollare l'Inter. Durante il Cda di questa mattina il presidente cinese Steven Zhang annuncerà la disponibilità a effettuare un aumento di capitale da oltre 100 milioni di euro: nuova liquidità in arrivo nelle casse del club nerazzurro per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio (-140 milioni) chiuso lo scorso 30 giugno e da far approvare all'assemblea degli azionisti a fine ottobre. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è probabile che questa somma faccia parte del prestito ottenuto dal fondo statunitense Oaktree.