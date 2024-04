Inter, Zhang rischia di non esserci alla festa scudetto

19 minuti fa



L'era Zhang all'Inter è giunta al termine? Secondo quanto rivelato da Tuttosport nell'edizione odierna: il presidente nerazzurro Steve , in Cina dallo scorso agosto, non è atteso nemmeno per la possibile festa scudetto nerazzurra. Ma c'è un motivo chiaro di fondo e riguarda la crisi degli ultimi anni che la società Suning, di proprietà famigliare, ha ridimensionato anche l’entità del controllo della famiglia Zhang sull'azienda operativa nella vendita al dettaglio di elettrodomestici e prodotti elettronici.