Inter, Zhang rivela: 'Faremo un documentario sullo Scudetto. Ecco come sarà'

39 minuti fa

1

L'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta. Lo Scudetto della seconda stella resterà impresso a imperitura memoria in tutti i tifosi nerazzurri. Ma potrebbe presto essere protagonista di un'opera che ripercorre tutti gli step propedeutici a questo traguardo. Ne ha parlato il presidente Zhang in un'intervista al canale Tik Tok di Liu Teng, un opinionista cinese. Ecco le sue parole.



DOCUMENTARIO - "Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato. Ma invece di farlo dal punto di vista cinematografico, potrebbe essere mostrato sotto forma di video e registrazioni conservate, piuttosto che in modo narrativo. Ci sono sponsor esterni, non la Paramount".