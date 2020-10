Steven Zhang, presidente dell'Inter, parla a Inter Life del suo rapporto con i giocatori: "A essere sincero, ho la stessa età di molti giocatori. Quando ho iniziato a occuparmi della squadra, due o tre anni fa, ero addirittura più giovane di molti di loro. Abbiamo un buon rapporto e siamo come amici, ma in quanto presidente, tutti i giocatori sono uguali per me. Alcuni mi conoscono meglio, altri meno; ma siamo tutti più o meno in confidenza. Sono persone interessanti, hanno tutti caratteri diversi soprattutto perché arrivano da paesi diversi, quindi sono tutti speciali a modo loro".