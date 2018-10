Steven Zhang, il nuovo presidente dell'Inter, ha parlato a Inter Tv dopo la vittoria netta dei nerazzurri sulla Lazio: "Non è importante solo la vittoria, ma anche il lavoro di tutti durante la settimana che si vede poi in campo, così arrivano le vittorie come questa. C'è stato un miglioramento dopo la sconfitta di Barcellona, calma e serenità sono fattori importanti per una squadra, soprattutto dopo una sconfitta. Sono tornato all'Olimpico per vivere ancora queste emozioni, faccio i complimenti a tutti e speriamo di continuare così fino alla fine della stagione".