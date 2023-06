In casa Inter la testa è già proiettata alla finalissima del 10 giugno con il Manchester City che varrà la Champions League. Steven Zhang, svela La Gazzetta dello Sport, sta facendo tutto il possibile per convincere la squadra a portare la coppa a Milano: il presidente ha previsto ulteriori bonus in caso di successo al cospetto dei Citizens (oltre a quelli previsti in ogni singolo contratto). Dei premi per un valore complessivo di 10 milioni di euro.