Inter, Zhang: 'Tournèe in Cina? Ci pensiamo. Andremmo a Chengdu, dove puoi vedere i panda giganti'

43 minuti fa

Si festeggia il ventesimo Scudetto in casa Inter. Tante le voci dei nerazzurri registrate in queste ore. L'ultima è quella del presidente Zhang che ha parlato in un'intervista al canale Tik Tok di Liu Teng, un opinionista cinese. Ecco le sue parole in merito alla tournèe in Cina sempre più probabile in estate.



FUTURO - "La trasferta in Cina per la tournèe? Non credo che questa cosa sia definitiva al 100% e non lo do per certo adesso, ma questo è quello che abbiamo pensato. L'attuale direzione dei lavori è simile a quella di molti altri club più grandi, non so se hanno fatto un annuncio ufficiale, e probabilmente non l'hanno fatto. Si andrà a Chengdu nel caso? Sì, ho parlato con i giocatori ieri. È un posto dove puoi vedere molti panda giganti".