L'interesse dell'Inter per il centrocapista del Real Madrid, Luka Modric non è mai tramontato. L'occasione per riprovarci potrebbe arrivare quest'estate perché, secondo AS, Zinedine Zidane avrebbe fatto sapere alla dirigenza madrilena che 'Modric non fa più parte del progetto tecnico'. Florentino Perez però, non è affatto convinto di questo ma di fronte ad un'offerta importante potrebbe lasciar partire il croato.