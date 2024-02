Inter, Zilliacus si chiama fuori: 'Offerta a novembre 2023, ora stop all'acquisto. Accuse false, ma gli investitori scappano'

Redazione CM

Thomas Zilliacus non sarà il nuovo proprietario dell'Inter. Lo scandalo di cui è accusato a Singapore (falso in bilancio e turbativa di borsa principalmente ndr.) ha chiuso ogni possibilità di acquisizione del club dalla famiglia Zhang. L'analisi dei conti era stata avviata, ma oggi più che mai l'imprenditore finlandese si concentrerà prima di tutto sul chiarire la sua posizione in termini legali. E la conferma di questo stop nella corsa all'acquisto del club milanese arriva da una nota, emessa dagli avvocati della sua società d'investimento, la XXI Century Capital.



STOP ALL'ACQUISTO DELL'INTER - "Gli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, coinvolta in un'offerta per l'acquisto della squadra di calcio dell'Inter, hanno annunciato oggi che la società ha interrotto il processo per provare ad acquistare l'Inter".



OFFETA A NOVEMBRE 2023 - "Thomas Zilliacus sta lavorando da ormai un anno alla costruzione di un consorzio che vuole rendere l'Inter la migliore squadra di calcio del mondo e una contendente permanente alla vittoria del campionato italiano e della Champions League. XXI Century Capital ha presentato un'offerta nel novembre 2023 ed era molto vicina alla conclusione di un accordo".



ACCUSE FALSE HANNO FATTO SCAPPARE INVESTITORI - "A causa delle false accuse che lo hanno dipinto come un latitante quando non è stato nemmeno accusato di nulla, alcuni degli investitori che già avevano firmato accordi di investimento per l'acquisizione dell'Inter, hanno interrotto il processo di investimento".